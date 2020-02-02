Під Львовом виявили вантажівку-холодильник із нелегалами

Львівські патрульні врятували чотирьох іноземців, які нелагально прямували до Росії у вантажівці-холодильнику. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції України.

Вкликав правоохоронців водій вантажівки Volvo, який розповів поліцейським, що везе з Македонії у Росію яблука, а зупинившись на заправній станції в населеному пункті Гамаліївка, почув стукіт з причепу та гомін і був приголомшений, адже там не повинно було бути людей.

Приїхавши на місце, патрульні теж почули стукіт зсередини. Вантажівку опломбували ще у Румунії і пломба була без ушкоджень. Поліцейські намагалися встановити словесний контакт з людьми, однак у відповідь чули лише вигуки про допомогу.

На місце події викликали усі необхідні служби, включно з медиками. Було прийнято рішення зривати пломби і відчиняти фуру, адже існувала реальна загроза життю людей. Попередньо, вони там могли перебувати вже п’яту добу без вентиляції, а оскільки це рефрижератор із стабільною температурою від +2 до +4 градусів, була ще й загроза переохолодження.

Водій вантажівки, діючи за вказівками патрульних, обережно почав зривати пломбу і відкривати транспортний засіб. Всередині, на ящиках із яблуками, сиділи четверо іноземців. Медики оглянули їх і повідомили, що чоловіки шпиталізації не потребують.

Під час поверхневої перевірки заборонених речей у громадян не виявили.

Поліцейські встановили, що це громадяни Афганістану. Троє з них неповнолітні, віком 15, 16 та 17 років, а четвертий 23-річний.

Нелегалів зігріли, нагодували та передали відповідним службам.