Львівські патрульні знайшли два викрадені автомобілі

Львівські патрульні знайшли відразу два викрадені автомобілі. Обидві автівки вдалось виявити завдяки системі «Гарпун». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Спершу патрульним вдалося виявити автомобіль BMW, яким заволоділи в Одесі ще у листопаді 2018 року. Крадену автівку зафіксували на автозаправній станції у Сокількиках, що під Львовом.

Як з’ясували правоохоронці, краденим автомобілем керував 29-річний львів’янин. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Пустомитівського відділу поліції.

Другий випадок трапився на вулиці Клепарівській, у Львові. Завдяки системі «Гарпун» патрульні виявили автомобіль Daewoo Leganza, який викрали напередодні. Ним керував 39-річний львів’янин. На місце події викликали слідчо-оперативну Шевченківського відділу поліції.