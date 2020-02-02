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Lords of the Sound запрошує львів’ян на «Love Story»

Андрій Котенський

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Відомий оркестр Lords of the Sound у День всіх закоханих запрошує львів’ян до Львівської опери на святкову концертну програму «Love Story». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Кожна жінка мріє провести День закоханих особливо, очікує казковості, бажає вражень та емоцій. І Lords of the Sound влаштують справжній симфонічно-романтичний вечір!

Традиційно найвідоміший український оркестр буде ніжити ваш слух мелодійними, чуттєвими хітами світової музики з репертуару Ed Sheeran, Whitney Houston, Gloria Gaynor, Sting та ін.., а також саундтреками з найромантичніших кінофільмів: Майстер і Маргарита, Зоряні війни, Сутінки, Титанік, Привід Опери, Ромео та Джульєтта, Амелі, Мулен Руж, Запах жінки, La La Land, Багряний пік та ін..

А особливим дарунком для закоханих – стане спеціальна частина шоу – GOLDEN ROMANTIC HIT!

Бурхливими емоціями у цей вечір вас наповнятимуть також майстерні вокалісти: Маргарита Мелешко та Ярослав Радіоненко.

Свято кохання, ніжності та найщиріших почуттів 14 лютого у Львівській опері разом з оркестром Lords of the Sound у програмі «Love Story» – особливий подарунок до Дня всіх Закоханих.

Концерт відбудеться о 17:30 та 20:00. Квитки можна придбати тут: Concert

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