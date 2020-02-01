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У Жовкві зі школи госпіталізували п’ятьох дітей

Андрій Котенський

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До лікарні Жовкви потрапило п’ять учнів через 17-річного молодика, який розпилив балончик у коридорі школи. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

За даними відомства, в учнів 11-12 років діагностовано ураження дихальних шляхів парами невідомої речовини.

«У п’ятницю, 31 січня, близько 13:40, на другому поверсі середньої школи № 3 (вул. Дорошенка, 7), 17-річний xjkjdsr, розпилив перцевий балончик», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок розпилення балончику, у Жовківську лікарню у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано 5-ро дітей.

Водночас за даними Нацполіції львівщини,  розпилив балончик юнак зі Львова. Усі постраждалі – дівчатка. Зловмиснику загрожує до семи років тюрми.

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