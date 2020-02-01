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У Хирові авто злетіло у кювет. Загинула молода жінка

Андрій Котенський

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У Хирові водій автомобіля «Ssang Yong», не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. У ДТП загинула 23-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту

 

За даними відомства, ДТП сталася у п’ятницю, 31 січня, близько 01:45 у місті Хирів Старосамбірського району.

«Водій автомобіля «SSANG YONG», 47-річний мешканець Хирова, не впорався з керуванням на вулиці Миру та з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП 24-річна пасажирка автомобіля, жителька Хирова, від отриманих травм померла на місці пригоди», – йдеться у повідомленні.

Водій та ще двоє пасажирів за медичною допомогою не звертались.

За даними, поліції, медики діагностували у водія стан алкогольного сп’яніння. Порушено кримінальну справу. Винуватцю аварії загрожує до 8 років тюрми.

«Водій автомобіля затриманий. Невдовзі суд обере для нього запобіжний захід», – йдеться у повідомленні.

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