50 нардепів в суді оскаржують знання недоторканності

До Конституційного Суду України надійшло подання від 50 народних депутатів України, які вимагають скасувати закон про скасування депутатської недоторканності. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Конституційного суду України.

За даними суду, подання про заборону скасування депутатської недоторканності, надійшло у п’ятницю, 31 січня і його підписало 50 народних депутатів від фракції «Опозиційної платформи – За життя», а також кілька представників «За майбутнє» і «Довіра».

Підписанти мотивують своє подання тим, що Рада ухвалила закон з порушенням процедури. Зокрема їх турбує, що законопроект подав Петро Порошенко, мовляв за ст. 105 регламенту Верховної Ради поданий президентом законопроект вважається відкликаним, якщо його повноваження були припинені до прийняття в першому читанні.

Також народні обранці «стурбовані здатністю політичної і правової системи не заважати депутатам працювати та вберегти їх від політичного тиску в умовах повної відсутності інституту депутатської недоторканності».

Як відомо, закон, який набув чинності 1 січня 2020 року, був зареєстрований у парламенті VIII скликання п’ятим Президентом Петром Порошенком. Рада проголосувала за зняття недоторканності 3 вересня 2019 року.