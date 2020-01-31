Вистрілив у голову і закопав тіло у полі. Затримано підозрюваного у вбивстві 27-річного львівського таксиста

Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 27-річного львівського таксиста, яке сталось понад сім років тому. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як зазначається, ще у 2012 році під час поїздки зі Львова додому, в одне з сіл Городоцького району, зловмисник пострілом у голову вбив водія таксі, після чого закопав його тіло у полі та спалив автомобіль.

Наприкінці червня 2012 року до правоохоронців за допомогою звернулась 52-річна львів’янка. Жінка повідомила, що її 27-річний син, котрий працює водієм таксі, напередодні виїхав на роботу і більше ніж добу з ним немає зв’язку. Чоловіка оголосили у розшук та в подальшому слідчі відкрили за цим фактом кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

У той самий день на території Пустомитівського району біля лісопосадки було виявлено спалений автомобіль «Опель Астра», яким користувався зниклий таксист. Автомобіль був повністю знищений вогнем.

«Поліцейські розглядали різні версії розвитку подій, проте жодна з них не знаходила свого підтвердження. Розслідування тривало і на початку 2019 року, завдяки проведеним оперативним заходам, правоохоронці виявили на території Городоцького району рештки людського тіла, закопаного у полі. Як в подальшому встановили експерти, тіло належало чоловіку, котрий помер внаслідок вогнепального поранення в голову, а саме – розшукуваному 27-річному таксисту», – розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що до вбивства чоловіка причетний 26-річний мешканець Городоцького району. 28 червня 2012 року у Львові він сів у таксі, яким керував 27-річний водій та поїхав додому, в одне з сіл Городоцького району. Дорогою між чоловіками виник конфлікт, під час якого пасажир пострілом у голову вбив водія, а потім закопав тіло та спалив автомобіль.

Зловмисника оголосили у розшук і 30 січня 2020 року співробітники Управління карного розшуку поліції Львівщини спільно зі своїми київськими колегами встановили місце перебування та затримали його у Київській області.

«Незважаючи на те, що минуло стільки років, завдяки наполегливості та фаховості поліцейських, цей злочин був розкритий. Підозрюваному досить довго вдавалось переховуватись від слідства, але тепер, я сподіваюсь, він понесе заслужене покарання», – зазначив Тарас Сабанюк.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні умисного вбивства, йому загрожує покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання для нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.