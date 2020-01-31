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В Україні збільшили мінімальні виплати по безробіттю

Вероніка Рой

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Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ухвалило рішення про підвищення з 1 березня 2020 року мінімального розміру допомоги по безробіттю. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на фонд.

 

За даними відомства, для осіб, виплати яким призначаються з урахуванням заробітної плати та страхового стажу, мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшено з 1630 грн до 1 800 грн. Для осіб, виплати яким призначаються без урахування заробітної плати та страхового стажу, мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшено з 610 грн до 650 грн.

Крім того, правління Фонду на випадок безробіття схвалило проект бюджету фонду на 2020 рік з доходами 15,8 млрд грн та видатками 15,6 млрд грн. На реалізацію активних програм сприяння зайнятості передбачено спрямувати 1,2 млрд грн, торік ці витрати становили 734 млн грн.

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