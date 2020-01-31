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«Укрзалізниця» призупинила онлайн-продаж студентських квитків

Андрій Котенський

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Через проведення технічних робіт у реєстрі Міносвіти тимчасово обмежують продаж квитків зі студентською пільгою через онлайн-сервіси. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

 

Укрзалізниця пояснює, що обмеження пов’язано з проведенням технічних робіт на освітньому електронному реєстрі Міністерства освіти і науки України.

Зупинка продажу студентських квитків відбудеться сьогодні, 31 січня, із 17:00. Відновити продаж онлайн для спудеїв обіцяють вже в неділю, 2 лютого, об 15:00.

Водночас студенти можуть оформити квитки з пільгою у залізничних касах.

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