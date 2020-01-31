У Львові торік уклали понад 550 «Шлюбів за добу» з іноземцями

У Львові у 2019 році в рамках проєкту «Шлюб за добу» уклали понад 550 шлюбів з іноземцями. Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції – м. Львів.

«Кількість шлюбів з іноземцями також зросла: у 2019 році їх було 559 – на 107 більше, ніж у 2018 році та становить 32 % від загальної кількості реєстрацій у 2019 році», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що Львівська область є в п’ятірці лідерів серед найбільших міст України по кількості державних реєстрацій шлюбів у рамках «Шлюб за добу».

Як уточнили Львівському порталу у Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції, за понад три роки з моменту запровадження послуги «Шлюб за добу» у Львові одружилося 5073 пар. Крім цього наголошують, що кількість зареєстрованих в рамках цього проєкту шлюбів має сталу тенденцію до збільшення (2018 рік – 1 412, 2019 рік – 1 770). Також спостерігається найменший рівень розірвань таких шлюбів.

«Лідером серед організаторів «Шлюбу за добу» є Музей народної архітектури та побуту у м. Львові імені Климентія Шептицького («Шевченківський Гай»), а серед ДРАЦСів – Львівський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Зокрема, з моменту запровадження послуги у «Шевченківському Гаю» зареєстровано 2 597 шлюбів, в 2019 році – 872», – додають у Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Зазначимо, у Львові укласти «Шлюб за добу» можна на декількох локаціях: Музей народної архітектури та побуту у м. Львові імені Климентія Шептицького, на «Арені Львів» та в аеропорту «Львів».