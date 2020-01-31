У Львові «кинули» відвідувачів фітнес-центру, який несподівано закрився у ТРЦ (ОНОВЛЕНО)

У Львові фітнес-центр «KING», який донедавна розташовувався у ТРЦТ Victoria Gardens опинився в епіцентрі скандалу через несподіване закриття. Відвідувачі побоюються, що їм не повернуть кошти за придбані абонементи і переконані, що це афера. Відтак вже готують колективну заяву у поліцію. Про цю ситуацію на своїй Facebook-сторінці повідомила клієнтка фітнес-центру Лілія Сахон.

Молода жінка придбала місячний абонемент у спортзал 25 січня. Вона пояснила, що хоч і бачила у торговому центрі оголошення про те, що фітнес-центр не оплатив оренду і повинен 30 січня звільнити приміщення на третьому поверсі, яке займає, однак адміністратори фітнес-центру запевнили жінку, що борг погашено, а це оголошення просто не встигли прибрати.

«Однак у залі займається купа людей, я піднялась і перше запитання до адміністраторів: що це означає, і чи це правда? Дівчата впевнено відповіли, що все вже проплатили, борг погашено, просто не зняли оголошення, тож спокійно можна брати абонемент і займатись у звичайному режимі. Видали мені картку, встигла навіть 2 рази відвідати», – пояснила Лілія Сахон.

А вже через кілька днів вона дізналася, що 29 січня клуб закрили.

«Зайшли люди і, зупинивши посередині групове заняття, попросили усіх вийти із залу і забрати свої речі. Із тренажерного залу також усіх «попросили». За один день власники встигли вивезти усе обладнання, а це десятки величезних тренажерів!!! Зауважте, вони закрили навіть не 30, а 29 січня!», – обурилася вона.

Водночас на Facebook-сторінці фітнес-центру «KING» закликають клієнтів не панікувати, бо мовляв зал змінює локацію, але нікуди зі Львова не переїжджає. 31 січня обіцяно розмістити інформацію про час, коли клієнти зможуть забрати особисті речі з клубу, та коли почнеться процес повернення коштів.

«Дату зустрічі з клієнтами постійно переносять. На запитання у коментарях ніхто не відповідає. Тренерський склад та працівники кажуть, що вони самі не знали і зарплату їм не заплатили, хоча охоронець ТРЦ вчора сказав, що їх попереджали і неодноразово, тож вони знали і шукали вже нове місце роботи. Мережа King Fitness є у Харкові, але там відхрещуються. Сьогодні там темно, пусто і всі, хто туди зайде, поцьомає «клямку», максимум – поспілкується з охоронцем «Вікторії Гарденс», – написала Лілія Сахон.

Вона зазначила, що всього у фітнес-центрі займалося понад 150 людей.

«У кожного різний абонемент, є люди, які придбали на місяць – це 900 грн, на 3 – 2 тис. 400, на пів року – близько 4500 тис. грн, і на рік – 8 тис. 400. Тож, уявіть, яку суму нагріли ці аферисти! Ще одне, чому люди таки довірились і оплачували абонементи, це тому, що рік тому була подібна ситуація з оплатою оренди, але тоді все дійсно оплатили і клуб функціонував у звичному режимі», – зазначила вона.

Також Лілія Сахон повідомила, що відвідувачі фітнес-центру вже працюють із юристами та спільно готують заяву до поліції і прокуратури.

Журналісти Львівського порталу намагалися зв’язатися телефоном із фітнес-центром «KING», який зазначений у них на офіційному сайті, однак він виявився вимкненим.

Додамо, що близько 18:00 год. 31 січня на Facebook-сторінці фітнес-центру з’явилася інформація про те, що завтра, 1 лютого, клієнти можуть забрати свої речі із роздягалень, а у понеділок прийматимуть заявки на повернення коштів.