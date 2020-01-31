У Буському районі виявили незаконну рубку дерев

У Буському районі поліцейські встановлюють осіб, причетних до незаконної порубки сосен та вільхи. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Працівники поліції 29 січня під час відпрацювання території Буського району в одному з сіл виявили незаконно зрубану деревину.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та працівники інших служб Буського відділення поліції. Поліцейські встановили, що на кругляку відсутні будь-які маркування та чіпування.

108 колод вільхи та 78 колод сосни вилучено та передано на зберігання в лісогосподарство.

Зараз правоохоронці проводять заходи зі встановлення місця, де було здійснено порубку дерев, а також осіб, причетних до скоєння злочину.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.