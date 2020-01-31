ОСТАННІ НОВИНИ

У Буському районі виявили незаконну рубку дерев

Соломія Головіна

|

У Буському районі поліцейські встановлюють осіб, причетних до незаконної порубки сосен та вільхи.  Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Працівники поліції 29 січня під час  відпрацювання території Буського району в одному з сіл виявили незаконно зрубану деревину.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та працівники інших служб Буського відділення поліції. Поліцейські встановили, що на кругляку відсутні будь-які маркування та чіпування.

108 колод вільхи та 78 колод сосни вилучено та передано на зберігання в лісогосподарство.

Зараз правоохоронці проводять заходи зі встановлення місця, де було здійснено порубку дерев, а також осіб, причетних до скоєння злочину.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році
Наталя ДУЛЯБА
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році

Бюджет розвитку, у який закладають кошти на всі ремонти у Львові, у 2020 році становить 3 млрд 85 млн грн, що на 17 млн ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії
Омелян ШЕВЧУК
У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов...

Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн
Ігор ФЕЩЕНКО
Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн

Виборчий кодекс, підписаний у грудні Володимиром Зеленським, разом зі зміною виборчої системи регулює і цілу низку інших...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...