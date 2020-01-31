Торік в Україні зафіксували майже 150 зґвалтувань

У 2019 році в Україні зареєстровано 148 зґвалтувань, цього року – 24 злочини сексуального характеру. Про це Львівському порталу повідомили у Офісі генпрокурора.

Як зазначається, протягом 2019 року зареєстровано понад 550 кримінальних правопорушень проти статевої свободи та недоторканності дітей.

«Кількість потерпілих неповнолітніх лише від зґвалтувань сягнула 148 осіб, що більш ніж вдвічі у порівнянні з 2018 роком», – зазначають у Офісі генпрокурора.

Цього року зареєстровано вже 24 злочини сексуального характеру.