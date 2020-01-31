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Більше половини квитків на потяги торік продали онлайн

Соломія Головіна

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Протягом 2019 року Укрзалізниця реалізувала через онлайн-сервіси 30,4 млн квитків, тобто 57% від загального обсягу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі УЗ.

 

При цьому зазначається, що лише за минулий рік продаж квитків через інтернет зріс на 10 %.

Також запроваджено оформлення через інтернет пільгових проїзних документів для осіб з інвалідністю. За 2019 рік через інтернет оформлено майже 16,7 тисяч таких квитків.

Крім того, онлайн можливо замовити спеціально обладнаний вагон для перевезення осіб з інвалідністю, які пересуваються на візках, з подальшим оформленням квитків у касі. Вже опрацьовано 38 подібних замовлень.

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