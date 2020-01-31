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Старий термінал аеропорту «Львів» почав приймати внутрішні рейси

Вероніка Рой

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Сьогодні, 31 січня, старий термінал аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького почав приймати внутрішні рейси у зв’язку з ремонтом багажної стрічки у новому терміналі. Про це повідомляє пресслужба летовища у Facebook.

 

Як повідомляється, першим був рейс, який виконувала авіакомпанія МАУ з Борисполя до Львова.

«85 пасажирів прилетіли до старого терміналу. Тут наші працівники розвантажили 435 кг багажу. Поки у новому терміналі триває ремонт багажної стрічки, наша команда намагається зробити усе необхідне, щоб наші пасажири не відчували незручностей у старому терміналі», – повідомляє у аерпорту «Львів».

Як повідомлялося раніше, прильоти внутрішніх рейсів будуть відбуватися до будівлі старого терміналу «1». Натомість відльоти будуть відбуватися з міжнародного терміналу «А».

Нагадаємо, старий термінал перестав приймати внутрішні рейси у 2012 році, коли відкрили новий термінал «А». Проте після тривалої  перерви старий термінал аеропорту «Львів» відновив регулярну роботу і 24 червня 2019 прийняв перший рейс авіакомпанії «Мотор Січ» за маршрутом Київ (Жуляни) – Львів. Втім, наразі цей рейс призупинений.

Фото: аеропорт “Львів”

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