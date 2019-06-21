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«Нове життя» старого терміналу львівського аеропорту: з понеділка відновлює прийом рейсів

Соломія Головіна

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Старий термінал аеропорту «Львів» прийматиме рейси «Мотор Січ» за маршрутом Київ (Жуляни) – Львів. Про це повідомляє пресслужба львівського летовища.

 

Так, із 24 червня обслуговування на приліт рейсів №MSI263/MSI265 авіакомпанії «Мотор Січ» за маршрутом Київ (Жуляни) – Львів буде здійснюватися у старому терміналі ДП Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького.

Вхід з перону буде здійснюватися через двері суміжні з ВІП-залом у лівому крилі будівлі.

«Хочемо подякувати авіакомпанії «Мотор Січ», яка першою погодилися піти нам на зустріч та прийняли пропозицію обслуговувати рейси на приліт у приміщенні старого терміналу, який довго пустував, але зараз отримує нове життя. Ми давно планували використовувати його за призначенням. І зараз він нам чудово став у пригоді для полегшення роботи у період пікових навантажень, обслуговування чартерних (розпочнемо через 2-3 тижні) та спеціальних рейсів, які виконуються малою бізнес-авіацією», – зазначила Генеральний директор ДП МА «Львів» ім. Данила Галицького Тетяна Романовська.

Зазначимо, що старий термінал зараз використовується для обслуговування спеціальних та ВІП-рейсів. Водночас він переобладнується для роботи з внутрішніми перевезеннями, перший з яких, власне, стартує з наступного понеділка. Також він буде залучений для чартерних рейсів, робота з якими розпочнеться через два-три тижні.

Рішення щодо використання приміщення старого терміналу було прийнято у зв’язку з перевантаженням зони прибуття нового терміналу у період пікового пасажиропотоку, який у літній сезон є фактично кожного дня з 11 до 17 години.

На даний момент у терміналі «А» є лише дві стрічки для видачі багажу: по одній для міжнародних та внутрішніх рейсів. Таким чином, перемістивши частину пасажиропотоку у старий термінал, вдасться використати обидві з них для обслуговування міжнародного сполучення.

Окрім цього, вже розпочато роботу над запуском ще однієї багажної стрічки та збільшення довжини двох існуючих. Зараз розробки перебувають на стадії проектування та формування технічних завдань.

Фото: львівський аеропорт

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