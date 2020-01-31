Під Львовом локомотив збив людину. Чоловік у лікарні

На станції Підбірці локомотив збив чоловіка. Потерпілого із важкими травмами госпіталізували до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

Нещасний випадок стався у п’ятницю, 31 січня, об 01:34 на залізничній станції Підбірці Львівської залізниці.

«Резервним локомотивом було травмовано 37-річного жителя села Задвір’я, Буського району. Потерпілого із закритою черепно-мозковою травмою і забоями госпіталізували у 8-му лікарню. Затримки руху потягів не було», – йдеться у повідомленні.

Причина та обставини події встановлюються.