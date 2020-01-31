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На Жовківщині виявили незаконну рубку дерев

Соломія Головіна

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На Жовківщині поліцейські виявили факт незаконної порубки дерев. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як зазначається, в одному з сіл Жовківського району 30 січня поліцейські виявили поблизу приватної пилорами деревину хвойної породи без маркування.

Як з’ясувалося, пилорама належить 40-річному мешканцю району. Кругляк виявився незаконно зрубаним, дозвільні документи на нього відсутні. 9 колод деревини правоохоронці вилучили та передали на зберігання у лісогосподарство.

Проводяться заходи зі встановлення причетних до вчинення злочину осіб, а також місця, де були повалені дерева.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років позбавлення волі.

Проводяться досудові розслідування.

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