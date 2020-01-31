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На Львівщині розшукують зниклого чоловіка

Андрій Котенський

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Працівники поліції розшукують 34-річного Павла Куника, жителя села Задвір’я, Буського району, Львівської області. Чоловік  пішов з дому 14 вересня 2019 року і досі не повернувся. Про це Львівському порталу повідомили у Головне управління Національної поліції у Львівській області.

 

За попередніми даними, чоловік вийщов із дому на залізничну станцію, що розташована у селі Задвір’я, та назад додому не повернувся.

Прикмети: зріст 162 см, худорлявої тілобудови, волосся темне, стрижка коротка, очі коричневі, ніс прямий, підборіддя пряме.

Особливі прикмети: шрам довжиною 2 см біля бороди справа, вказівні пальці на руках викривлені. При собі мав пенсійне посвідчення.

Прохання до усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо його місця перебування, повідомити за номерами: 067-946-34-23 або на «102».

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