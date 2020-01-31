На Донбасі поранено українського захисника

За четвер, 30 січня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. Під час ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

За даними відомства, противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями ствольної артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив два обстріли по нашим позиціям, а ще чотири – у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».