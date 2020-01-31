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На Донбасі поранено українського захисника

Андрій Котенський

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За четвер, 30 січня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. Під час ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

 

За даними відомства, противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями ствольної артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив два обстріли по нашим позиціям, а ще чотири – у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

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