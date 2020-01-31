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Мешканець Львівщини намагався перевезти через кордон 127 кг контрабандного сиру

Вероніка Рой

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У пункті пропуску «Грушів-Будомеж» митники виявили в автомобілі 23-річного мешканця Львівщини майже 130 кілограмів контрабандного твердого сиру, який він намагався перевезти у запасному колесі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці Держмитслужби.

 

Для перетину кордону мешканець Львівщини обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор».

«Він заявив про відсутність будь-яких товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон. Однак перетнути кордон без зупинки не вдалось, оскільки підвело запасне колесо. Власне в ньому митники і знайшли прихований товар – твердий сир. Ще частина цього продукту містилась у спеціально обладнаній ніші днища автомобіля. Загалом було приховано понад 127 кг сиру», – йдеться у повідомленні митниці.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України. Товар, а також автомобіль Mercedes Vito 108  вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

Фото: Галицька митниця

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