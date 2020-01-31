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Львівських школярів вчать, як обирати якісні продукти

Анастасія Шостак

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У львівських школах триває проєкт «Навігатор по етикетках», який впроваджено у межах курсу «Основи здоров’я», для того, аби малеча могла навчитись обирати якісні продукти на полицях супермаркетів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Як повідомляють в управлінні економіки ЛМР, мета цього проєкту – навчити дітей правильно читати етекетки, уміти вибирати якісний і корисний продукт.

«На уроках «Основ здоров’я» школярі вивчатимуть етикетки на продуктах харчування для осмисленого вибору лише якісних продуктів. Унікальність цього проєкту в тому, що він об’єднує кілька щаблів та аудиторій. Тут спільно працюватимуть виробники, освітяни, представники влади та ритейл, щоб спільними зусиллями створити такий інноваційний формат навчання, який був би цікавим та практичним, давав не лише знання, але і розвивав компетентності», – йдеться у повідомленні.

Проєкт «Навігатор по етикетках» був започатковний з огляду на те, що продукти харчування у великих містах найчастіше купують у супермаркетах, тому є потреба навчити школярів правильно читати етикетки, уміти відрізнити і вибрати якісний та корисний продукт.

У новому році всі шестикласники Львова отримають робочі зошити, щоб виконувати креативні завдання, вивчати етикетки та робити власні висновки, які продукти вибирати на полицях супермаркету.

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