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Львів’ян запрошують на кабаре «LoveSorry» від танцтеатру «Життя»

Омелян Шевчук

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Львів’ян запрошують на перше українське Кабаре «LoveSorry» від танцтеатру «Життя», яке відбудеться у День святого Валентина на сцені Палацу культури залізничників «Рокс». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

На відвідувачів чекає унікальний проект, шарм і провокація. Історії кохання мовою тіл, ритмів та мелодій. Це буде сучасно і вишукано, нестримно і чуттєво…

«Історія «Життя» – це історія постійного руху і пошуку. Вже від моменту заснування колективу у 1986 році я відчувала, що хочу більшого, ніж просто створити успішну танцювальну студію. Після перемоги з Русланою на Євробаченні із проєктом «Дикі танці» про нас дізнався весь світ. Завдяки творчому досвіду, накопиченому впродовж майже 30 років активної концертної діяльності, балет «Життя» перетворився на унікальну хореографічну «лабораторію»: синтез етно-аутентики, східно-європейського модерну і джазу, а робота з сучасними «вуличними» стилями дозволяє відобразити наші історії в стилістиці Dance Action. Кожна наша композиція – це не просто танець з елементами драматургії, це – театрально-танцювальна мініатюра», – розповіла Ірина Мазур.

Зробіть подарунок тим, кого любите у вечір, який ви запам’ятаєте.

Квитки на «LoveSorry» можна придбати тут: Gastroli

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