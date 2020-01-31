Біля ТРЦ Victoria Gardens збудують новий торгово-офісний центр із дворівневим паркінгом

На вул. Трускавецькій, 11-А, що недалеко від ТРЦ Victoria Gardens, зведуть дворівневий паркінг із вбудованими торговими приміщеннями та адміністративно-офісними приміщеннями у верхніх поверхах. Відповідні містобудівні умови та обмеження ТзОВ «Аметрин» затвердив виконавчий комітет Львівської міськради сьогодні, 31 січня. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Будівництво ТзОВ «Аметрин» вестиме на комунальній земельній ділянці площею 0,6 га, цільове призначення якої – для розміщення та експлуатації будівель і споруд автотранспорту та дорожнього господарства. Зараз тут розташована автостоянка.

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Своїм рішенням виконавчий комітет дозволив забудувати ділянку на 35%, а також встановив, що висота майбутнього торгово-офісного центру із паркінгом не повинна перевищувати 35 м. За приблизними підрахунками Львівського порталу, така висота відповідає 10-11 поверхам.

Водночас компанія має узгодити граничну висоту споруди з аеропортом «Львів», злітна смуга якого починається недалеко від місця будівництва.

Як під час засідання виконкому розповів міський голова Львова Андрій Садовий, ТзОВ «Аметрин» планують позбавити сплати внеску на розвиток інфраструктури, який є обов’язковим для усіх забудовників. Натомість підприємство погодилось перенести інженерні мережі під міський архів, що його споруджуватимуть неподалік на перетині вул. Трускавецької та Пулюя.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Аметрин» існує з 2015 року і зареєстроване безпосередньо за адресою майбутнього будівництва – на вул. Трускавецькій, 11-А.

90% компанії належить ПАТ «Холдингова компанія «Еко-Дім», інші 10% – уродженцю Житомирщини Віктору Перцю.

ТзОВ «Аметрин» займається будівництвом, розмір його статутного капіталу становить трохи більше 135 тисяч гривень.