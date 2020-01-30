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Вчора у Львові патрульні спіймали 11 нетверезих водіїв. Двоє з них вчинили ДТП

Вероніка Рой

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Вчора, 29 січня, у Львові патрульні зупинили 11 водіїв у стані алкогольного сп’яніння, двоє з яких спричинили ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

 

Як йдеться у повідомленні патрульних, трьох водіїв затримали у стані наркотичного сп’яніння.

«Розпочав сумну статистику водій Skoda Fabia на вулиці Зустрічній. Він відмовився проходити огляд на стан наркотичного сп’яніння.На вул. Богдана Хмельницького також зупинили авто Skoda Fabia. У водія виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд у медичному закладі, результат показав вживання наркотичного препарату, а саме метадону. Ще одного водія з підозрами на наркотичного сп’яніння на вул. Ужгородській. Він відмовився від проходження огляду у медичному закладі», – зазначають патрульні.

Також протягом доби патрульні спіймали і 8 водіїв у стані алькогольного сп’яніння, двоє з яких вчинили ДТП.

Зокрема, один нетверезий водій автомобіля Renault Scenic на вулиці Рудненській скоїв ДТП. Від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння відмовився в присутності двох свідків.

Ще одна ДТП трапилася вулиці Тракт Глинянський. Водій Volkswagen Transporter не дотримався бокового інтервалу, здійснив зіткнення з автомобілем Opel Vivaro, який рухався в зустрічній смузі на вулиці Тракт Глинянський. Винуватець мав ознаки алкогольного сп’яніння і від проходження тесту відмовився в присутності двох свідків

На усіх цих порушників патрульні поліцейські склали протоколи за керування транспортними засобами в стані сп’яніння. Відповідальність передбачена за таке порушення за рішенням суду: штраф 10 200 гривень з позбавленням прав на один рік.

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