В Україні з’явився онлайн-путівник бібліотеками

Українська бібліотечна асоціація запустила путівник бібліотеками України «Бібліотека для тебе — Library for you». Про це повідомляє культурно-видавничий проєкт «Читомо» з посиланням PR-менеджеру організації Оксану Бояринову.

Онлайн-сервіс містить найбільшу на сьогодні базу бібліотек України — понад 16 тис. бібліотек.

«Бібліотека для тебе — Library for you» (веб та мобільна версія) орієнтує щодо бібліотек у всіх населених пунктах України та надає інформацію про бібліотечні послуги. Інформація про бібліотеки взята із електронної системи моніторингу базової мережі публічних бібліотек (ЕСМАР). Якщо бібліотека не оновлювала контактну інформацію в цій системі протягом останніх двох років, то інформація про бібліотеку може бути не актуальною.

«Але після того, як кожна бібліотека перевірить дані про свою бібліотеку, внесе зміни та додасть нову інформацію, сервіс стане всі більш повним та вміщуватиме найактуальнішу інформацію», — пояснюють творці сервісу.

Наразі оприлюднена базова версія сервісу, наступного місяця обіцяють додати функціонал визначення найближчої бібліотеки щодо місцезнаходження користувача.

Уже зараз онлайн-путівник дає змогу:

Обрати бібліотеку в конкретному населеному пункті

Обрати тип та вид бібліотеки, наприклад «дитяча», «національна бібліотека» або «технічна»

Обрати бібліотеку за площею та кількістю місць для організації заходу

Обрати бібліотеку у певному населеному пункті із доступом WI-FI та комп’ютерами

Обрати інклюзивну бібліотеку.

Бібліотекарі можуть:

Знайти свою бібліотеку та перевірити достовірність інформації

Знайти свою бібліотеку та додати інформацію, якої не вистачає, а саме: опис послуг бібліотеки, години роботи, фотографії та іншу контактну інформацію

Додати свою бібліотеку

Подати новину про оновлену бібліотеку чи інноваційний сервіс.

«Бібліотека для тебе» створена, зокрема, за підтримки Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого та видавництв «Наш Формат», «Ранок», «Саміт-книга».

Сервіс доступний за посиланням.