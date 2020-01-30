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У центрі Львова мітингують проти нового Трудового кодексу

Соломія Головіна

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Сьогодні, 30 січня, на площі перед пам’ятником Т. Шевченку у Львові проходить віче проти нового Трудового кодексу. Про це з місця події повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

На мітинг до пам’ятника Т. Шевченку прийшли десятки учасників. Вони протестують проти законопроєкту №2708, який у багатьох положеннях замінить Кодекс законів про працю (КЗпП).

Як зазначали організатори заходу, із прийняттям цього закону в Україні може з’явитися новий Трудовий кодекс.

«Нові норми жорсткіше регулюватимуть стосунки роботодавця і працівника, а також позбавляти людей соціальних гарантій. Зокрема робітників зможуть без зайвих проблем звільнити під час відпустки, лікарняних та декрету», – йшлося в анонсі події.

Об’єднання профспілок Львівщини та Молодіжна рада профспілок переконанні, що «замість Трудового кодексу пропонується «неоліберальний» закон про працю, що зробить українців наймитами».

«Вимагаємо не порушити конституційні права, свободу та інтереси найманих працівників, а також врахувати пропозиції профспілок», – наголошували організатори.

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