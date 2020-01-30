Театр «Воскресіння» опублікував репертуар на лютий

Львівський академічний театр «Воскресіння» запрошує у лютому відвідувачів на чимало різноманітних вистав. Квитки на всі заходи можна придбати в касі театру та на Ticketclub, про це Львівському порталу повідоми у пресслужбі ЛМР.

Репертуар театру на лютий:

Весела корчма

Музична комедія «Весела корчма», за мотивами оповідань Шолом-Алейхема. Ця вистава отримала нагороду від журі на конкурсному VI Міжнародному фестивалі «Сусіди» в Любліні (Польща). Це колоритна вистава, наповнена танцями, єврейською музикою, гумором і смішними діалогами неодмінно додасть Вам хвилю позитивного настрою у ці дні.

Вистави відбудуться: 1 та 2 лютого о 18.00

«Серпень: Графство Осейдж»

В ролі Барбари — спеціально запрошена артистка театру і кіно Римма Зюбіна

Історія великої сім’ї, в якій більше немає місця для любові. Зіткнення поколінь: батьки і діти, нездійсненні мрії, скелети у шафах великого будинку і яскраві характери головних героїв. Ось і вся формула щастя. Саме гра в «любов» приведе персонажів п’єси до ревнощів і заздрості, а згодом і до сімейного краху. Сімейні вузи … що це? Обов’язок чи любов?

Вистави відбудуться 7 лютого о 19.00, 8 та 9 лютого о 18.00

«Доньки-матері»

Історія на 2 дії

Режисер-постановник: Ярослав Федоришин, Заслужений діяч мистецтв України,

Сценографія та костюми: Алла Федоришина

Історія надзвичайно проста — багатий чоловік під час святкування Китайського нового року замовляє собі двох повій, але хоче, щоб це була мама і донька і обов’язково вареники з вишнями. А що з цього вийшло — приходьте і дивіться…

Вистава відбудеться 14 лютого о 19.00

«Ніч для жінок»

Якщо Ваша душа бажає незабутнього та вражаючого дійства, позитивних емоцій, легкого гумору і 100% драйву, найкращим подарунком Вашому доброму настрою буде вистава «Ніч для жінок». Ця п’єса відома світовому глядачеві за багаточисельними постановками, які незмінно б’ють усі рекорди щодо популярності. До речі, в 2001 році вона була нагороджена вищою театральною премією Франції «Мольєр».

Шестеро безробітних друзів зневірилися в тому, що можуть знайти роботу-закрився єдиний роботодавець міста-металургійний комбінат. Оголошення в газеті інформує про те, що за вхід в бар, де показують чоловічий стриптиз, кожна дама має викласти 200 доларів. Шалена ідея приходить миттєво… На очах здивованої публіки «робітники від верстату» перетворюються на «аполонів стриптизу».

Вистави відбудуться 15 та 16 лютого о 18.00

«Він, вона, вікно, покійник»

Львівський академічний театр «Воскресіння» всіх запрошує на перегляд комедії «Він, Вона, Вікно, Покійник». Зміст цієї п’єси дуже інтригуючий і кожна репліка змушує глядача сміятися та захоплюватися грою акторів. Помічник британського прем’єра Річард Уіллі таємно зустрічається з секретаркою у готелі «Вестмінстер». Несподівано вони виявляють у номері тіло мертвого мужчини. Схоже, це грабіжник, якого притиснула віконна рама. Це загрожує скандалом. Річард та його помічник Пігден намагаються сховати труп, при цьому кожен наступний крок лише заплутує ситуацію, яка стає доволі катастрофічною з появою в номері спочатку керуючого готелем, згодом дружини Річарда і врешті ревнивого чоловіка секретарки Джейн, а потім… Але не будемо відкривати всі карти. Поза усім це комедія, світла комедія, що несе радість, сміх, позитивні емоції. Словом усе те, за що ми любимо театр.

Вистави відбудуться: 21 лютого о 19.00, 22 та 23 лютого о 18.00

«Поїзд зі Львова»

Вистава побудована на ретро-музиці 20−40-их років 20 ст. Львова. У виставі звучить жива музика і живе виконання пісень акторами театру. Ностальгічні спогади двох старших людей про події, які відбувались в 20−40 роках у Львові. Ці спогади і світлі, оскільки вони були тоді молодими, і водночас гіркі, тому що їх торкнулась тоді війна і переселення на польські землі, а також в Сибір. Вистава — це потяг в минуле, яке дуже насичене активними подіями того часу, які виражені в жанрі зйомок німого фільму. Глядач почує чудові пісні того часу, побачить видовищні сцени, які насичені пластичними акторськими номерами.

Вистави відбудуться: 28 лютого о 19.00, 29 лютого о 18.00.