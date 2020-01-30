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Причиною смерті львів'янина на даху залізничного вагона стало селфі

Вероніка Рой

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18-річний хлопець, який загинув вчора у Львові унаслідок ураження електиричним струмом, виліз на залізничний вагон, аби зробити селфі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як йдеться у повідомленні поліції, до них надійшло повідомлення від медиків швидкої допомоги про те, що на залізничних коліях по вулиці Опришківській у Львові загинув молодий хлопець. На місці події працювали правоохоронці, які встановили особу загиблого: ним виявився 18-річний львів’янин.

«Хлопець разом із своїм братом та товаришем прогулювався залізничними коліями та вирішив зробити селфі на вагон-цистерні. Він виліз на вагон та був уражений електричним струмом. Від отриманих травм хлопець помер на місці події» – зазначають у Нацполіції.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з приміткою «нещасний випадок». Правоохоронці встановлюють обставини події.

Поліція Львівщини наголошує: залізничні колії – не місце для забав та прогулянок. Залазити на локомотиви, вагони та інший рухомий склад залізниці – категорично заборонено! Це небезпечно для життя! Поліцейські закликають батьків та вчителів провести з дітьми профілактичні бесіди та ще раз розповісти їм про небезпеки, на які вони можуть наразитись, перебуваючи на коліях, а також роблячи селфі у місцях, де є ймовірність травмуватись або навіть загинути.

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