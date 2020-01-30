Поліцейській затримали 28-річного накрозбувача з Яворова

На Львівщині правоохоронці затримали мешканця міста Яворова, який причетний до розповсюдження наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

«28-річний мешканець міста Яворів організував на території району збут наркотичних засобів. Правоохоронці вилучили у нього речовину, схожу на наркотичний засіб «канабіс», яку скеровано на експертизу», – йдеться у повідомленні поліції.

Зловмиснику повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від чотирьох до восьми років.

Підозрюваний затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Фото: поліція