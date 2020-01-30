Мешканцю Червонограда, який жорстоко побив 9-річну доньку, повідомили про підозру

Поліцейські повідомили про підозру мешканцю Львівщині, який наніс удари ремнем та руками власній 9-річній донці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як повідомляється, інцидент трапився ще у червні 2018 року.

«58-річний мешканець Червонограда під час сварки зі своєю донькою, якій на той час було 9 років, наніс їй численні удари руками і ременем. У результаті чого спричинив тілесні ушкодження у вигляді синців на обличчі та тілі», – зазначають поліцейські.

Поліцейські повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

За скоєне йому загрожує штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на термін до двохсот годин, або виправні роботи до одного року.