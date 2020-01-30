На старовинній будівлі бібліотеки у Львові вандали замалювали історичні написи польською

Цієї ночі у Львові невідомі особи замалювали фарбою історичні написи польською мовою на дитячій бібліотеці «Під Високим Замком» (вул. Б. Хмельницького, 175), яка зараз перебуває на реконструкції. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами директорки Централізованої бібліотечної системи для дітей міста Львова Валентини Галушко, наслідки акту вандалізму були виявлені сьогодні зранку майстрами, що працюють на об’єкті. Невідомі замалювали близько 8 написів.

«Ці надписи мають велику цінність, адже показують історію цього будинку. Ми їх тільки нещодавно відреставрували. Ця бібліотека – гордість міста, адже є однією з найстаріших будівель Львова. Зараз дитяча бібліотека перебуває в стані ремонту, ми пишаємося тим, яка тут буде медіатека. Ми дуже здивовані таким вчинком. Такий акт вандалізму має бути покараний», – розповіла Валентина Галушко.

Вона наголосила, що до справи залучені правоохоронці. Також директорка ЦБС для дітей додала, що на місці встановлять камери спостереження.