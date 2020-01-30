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На Львівщині СБУ зупинила нелегальний транзит через кордон деталей до бронетехніки

Вероніка Рой

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У Львівській області контррозвідники Служби безпеки України блокували незаконне переміщення через державний кордон товарів військового та подвійного призначення, що підлягають обов’язковому експортному контролю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ у Львівській області.

 

Як було встановлено оперативниками та слідчими СБУ, протиправний механізм налагодили приватний підприємець зі Львова та громадянин Європейського Союзу.

«Зловмисники нелегально ввозили з однієї із пострадянських країн комплектуючі до військової техніки для продажу за кордон. Незаконно завезений товар накопичували на складах у Львові. За оперативною інформацією, комплектуючі призначались для країн, на озброєнні яких знаходиться військова техніка радянського зразка», – йдеться у повідомленні СБУ.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків за місцями зберігання товарів військового призначення та вилучили контрабандну техніку. Зокрема, двигуни, гідроамортизатори і генератори до бронетехніки, балансири до БМП-1 та БМП-2, електронні системи для танків тощо.

Наразі тривають слідчі дії.

Фото: СБУ у Львівській області

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