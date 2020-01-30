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Директорку школи на Львівщині можуть посадити за ґрати через недбальство

Наталя Дуляба

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Директорку однієї зі шкіл Перемишлянського району судитимуть через порушення охорони праці, які призвели до травмування її підлеглого. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, за вказівкою директорки працівник школи різав колоди саморобною циркуляркою. Під час цього йому ампутувало палець на руці.

Під час слідства з’ясувалось, що інструмент не перебував на обліку, хоча був основним виробничим інструментом школи. Більше того, він не був обладнаний спеціальними засобами захисту.

«Експертиза з питань безпеки життєдіяльності встановила, що робота на циркулярці є роботою з підвищеною небезпекою. Під час її виконання директорка школи не забезпечила належного управління системою охорони праці. Таким чином керівниця освітнього закладу грубо порушила правила з питань безпеки життєдіяльності та законодавство з питань охорони праці зокрема», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додають, що саме через грубі порушення на робочому місті працівник школи залишився без пальця на руці. Проте підозрювана своєї провини категорично не визнає.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) ККУ. За вчинене жінці загрожує до трьох років обмеження волі.

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