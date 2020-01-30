«Друга Ріка» у Львові запрошує на камерний концерт

Український рок-гурт «Друга Ріка» виступить у Львівській опері в супроводі камерного оркестру із концертом, що присвячений Дню всіх закоханих. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.
Цього вечора ви почуєте ніжні та чуттєві акустичні версії пісень з альбому «Піраміда» та давно улюблені хіти гурту.
«Друга Ріка» неодноразово виступала у 2019 році перед своїми прихильниками. Чого тільки коштує восьми тисячний концерт у Палаці Спорту в Києві, який вдалося зібрати лише за 1,5 місяця. Потім музикантів можна було почути і побачити під час гастролей у Канаді та в США, а літо, як завжди, минуло у фестивальному русі.
Вже 10 лютого 2020 року концерт гурту «Друга Ріка» у супроводі камерного оркестру відбудеться у Львові.
Це буде ніжно та неймовірно красиво, і ви маєте побачити це наживо в колі друзів, а ще краще – з близькою людиною, бо цей романтичний вечір запам’ятається назавжди.
Придбати квитки можна за посиланням: Bigshow
Андрій Котенський