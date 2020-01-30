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Держпраці анонсувало на Львівщині масштабну кампанію з виявлення неофіційних працівників

Соломія Головіна

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На Львівщині триває інформаційно-роз’яснювальна кампанія для роботодавців щодо переваг легальної праці. Водночас наступним етапом буде масштабна інспекційна кампанія з виявлення неоформлених робітників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ Держпраці у Львівській області.

 

Як наголошується, інформаційно-роз’яснювальну роботу проводять на виконання доручення прем’єр-міністра України про вжиття заходів щодо детінізації зайнятості у сфері торгівлі товарами та послугами в Україні. Нею на Львівщині займаються фахівці Держпраці спільно з органами місцевого самоврядування, держадміністраціями, фахівцями обласних управліннями ДПС, Пенсійного фонду, Служби зайнятості, Служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Держпрацівники роз’яснюють роботодавцям переваги легальної праці, вимоги до оформлення трудових відносин та попереджають про відповідальність за використання праці незадекларованих працівників. Із цією метою відвідують суб’єкти господарювання за місцем проведення діяльності, а також запрошують на семінари.

При цьому наголошується, що інформаційна робота триватиме до 1 лютого. Наступним  етапом планується проведення масштабної інспекційної кампанії щодо виявлення неоформлених працівників у зазначених галузях.

Відтак, ГУ Держпраці у Львівській області закликає роботодавців не наражатись на штрафні санкції, а оформити працівників легально.

«Незадекларована праця має негативні наслідки як для працівників, так і для роботодавців, а також для держави загалом. Праця повністю задекларована у тому разі, якщо роботодавець уклав з працівником трудовий договір, офіційно повідомив про його працевлаштування державну фіскальну службу, офіційно і в повному розмірі виплачує заробітну плату, сплачує за працівника єдиний соціальний внесок», – наголошують в ГУ Держпраці Львівщини.

Раніше Львівський портал писав про те, що у грудні 2019 року Верховна Рада знизила штрафи за нелегальних працівників.

До цього за порушення трудового законодавства у 2019 році роботодавцям загрожували чималі штрафи: за одного неоформленого працівника – штраф у розмірі 30 мінімальних зарплат, тобто понад 125 тис. грн.

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