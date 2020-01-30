Через ремонт водогону вулиця На Чвертях буде непроїзною до травня

Від п’ятниці, 31 січня, на чотири місяці перекривають проїзд транспорту на вулиці На Чвертях, що на Левандівці. Закриття вулиці повязане із реконструкцією водогону. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Як повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, 31 січня, із 09.00 і до 1-го травня (18.00) буде перекрито рух транспорту на вулиці На Чвертях.

Перекриття зумовлене реконструкцією водопровідних мереж. Роботи проводить ТзОВ «Будівельні споруди міста» на замовлення ЛМКП «Львівводоканал».