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Через ремонт водогону вулиця На Чвертях буде непроїзною до травня

Андрій Котенський

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Від п’ятниці, 31 січня, на чотири місяці перекривають проїзд транспорту на вулиці На Чвертях, що на Левандівці. Закриття вулиці повязане із реконструкцією водогону. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

 

Як повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, 31 січня, із 09.00 і до 1-го травня (18.00) буде перекрито рух транспорту на вулиці На Чвертях.

Перекриття зумовлене реконструкцією водопровідних мереж. Роботи проводить ТзОВ «Будівельні споруди міста» на замовлення ЛМКП «Львівводоканал».

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