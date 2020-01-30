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Андрій Смолій: «Призначення нової керівниці Держкіно є повним демонтажем українських фільмів»

Соломія Головіна

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Громадський діяч Андрій Смолій назвав призначення Марини Кудерчук на посаду глави Держкіно повним «демонтажем» українського кіно.

«Уряд призначив главою Держкіно Марину Кудерчук. Людина, яка очолювала один з кінозалів Запоріжжя, забороняла демонстрацію фільму «Червоний» на День Незалежності, а нині була заступницею облдержадміністрації.

Проте головним досягненням цієї людини є прийом в своєму залі «95 кварталу». Все. Більше ця людина не зробила нічого для українського кіно та культури.

На цьому на кінематографі можна ставити сміливий хрест. Про що може йти мова далі? Про яку культуру? Мову?

Українську культуру планомірно демонтовують та перетворюють на малоросійський квартал. Все українське втоптують та множать на нуль… Так жаль, що українське кіно, яке отримало відродження у 2014 році знову падає в безодню «русского міра».

Фото: Facebook/Андрій Смолій

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