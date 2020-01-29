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У Львові відновлюють діяльність Галицького музичного товариства

Дарина Цуканова

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У Львові відновлює свою діяльність історичне Галицьке музичне товариство. Збори з нагоди відновлення діяльності товариства відбудуться 2 лютого 2020 року у Львівському будинку вчених. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

 

За даними мерії, програма заходу включає офіційну частину, обговорення організаційних та програмних питань діяльності ГМТ, концерт за участі Почесної Президентки Зоряни Кушплер й учасників ГМТ та спілкування у неформальній атмосфері. Потрапити на подію можна лише за запрошенням.

Ініціатори відновленого ГМТ запевняють, що духовний скарб товариства й надалі має служити сучасному суспільству: «Для цього йому слід набрати форм новітнього культурницького громадського об’єднання, відродженого у новій якості Галицького Музичного Товариства, відповідного до запитів і потреб сучасної епохи та суспільного розвитку. Нова громадська організація повинна опиратися на полікультурні засади й ідеали ГМТ та стати оновленою, культурною, творчою платформою для комунікації і об’єднання креативного потенціалу всіх, хто прагне позитивних змін, збагачення та розвитку музично-мистецького життя суспільства, відповідних гуманістичним ідеалам національної еліти».

Нагадаємо, що ГМТ є унікальною культурною інституцією, що функціонувала з 1838 по 1939, та була культурним осередком усієї Галичини. Після 80 років забуття, у грудні 2019 ініціативна група відновила офіційну діяльність ГМТ.

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