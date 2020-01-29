У Львові підприємець зрубав дерево, яке заважало об’єднанню МАФів

Мерія вимагає від власника МАФів демонтувати незаконно встановлену споруду та відновити дерево на вулиці Княгині Ольги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Від власника МАФів на вулиці Княгині Ольги, 69-71, вимагають демонтувати незаконну вставну конструкцію.

«Цей простір між кіосками 27 січня підприємець забудував панелями. Вчора ми дали вимогу і підприємець погодився це розібрати. Панелі мають демонтувати сьогодні до кінця дня», – запевняє голова Франківської районної адміністрації Орест Тимчишин.

Міське управління екології також наголошує, що підприємець зобов’язаний посадити нове дерево на місці знищеного, яке стояло між тимчасовими спорудами.

«Раніше там росла верба, яку підприємець знищив, спеціально по периметру було оббито кору, дерево стало аварійне. Так довго планувалось це захоплення території. Тому то все треба демонтувати, а дерево відновити, бо підприємець знищив дерево спеціально», – додала начальниця управління екології та природних ресурсів Олександра Сладкова.