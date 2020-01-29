У Львівських парках крадуть та нищать зовнішнє освітлення

У парках Львова почастішали випадки нищення зовнішнього освітлення та викрадення ламп. Зокрема, найбільше випадків зафіксовано у Стрийському парку та у парку «Залізна вода». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Як повідомили у ЛКП «Львівсвітло», аби розслідувати та запобігати правопорушенням ведеться співпраця з поліцією.

«Ми стабільно відновлюємо освітлення, але дуже часто бувають випадки крадіжок ламп. Звертаємося у поліцію, адже щомісяця світильники б’ють та крадуть. Найбільш проблемна ситуація в нас зі Стрийським парком та парком «Зимна вода», — зазначив директор ЛКП «Львівсвітло» Михайло Трач.