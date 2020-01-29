На вулиці Земельній виявили самовільне будівництво. Фірмі «світить» до 1 млн грн штрафу

Інспекція ДАБК у Львові виявила факт самочинного будівництва на вул. Земельна, 1. Після встановлення факту порушення міське ДАБІ матиме право накласти до 1 млн грн штрафу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Львові провела перевірку, в процесі якої вже виявили факт незаконного будівництва складських приміщень.

«Після завершення перевірки 31 січня 2020 року будуть складені відповідні процесуальні документи», – повідомив в.о. начальника Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Львові Теодозій Денисяк.

Відомо, що на вказаній земельні ділянці на вул. Земельній, 1 у січні 2020 року виявлено будівництво капітальної нежитлової будівлі орієнтовно виробничого призначення, яка наразі є незавершеною. Будівельні роботи на об’єкті тривають.

Як повідомили у департаменті містобудування, виконавчими органами Львівської міської ради не приймалось рішень про видачу ТзОВ «Сапфір Парфум Косметик» містобудівних умов та обмежень на забудову земельної ділянки. Також в Єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів не вдалось виявити жодного документу, що дає право на виконання будівельних робіт.

Як зазначив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач, враховуючи відсутність вихідних даних та документа, що дає право на виконання будівельних робіт, є підстави говорити про те, що будівництво на вул. Земельній, 1 проводиться з порушеннями вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності та є самочинним.

«Для того, аби розпочинати певні будівельні роботи згідно з законодавством, спершу необхідно оформити земельну ділянку, далі виконавчий комітет ЛМР має видати містобудівні умови та обмеження, а Інспекція ДАБК надає дозвіл на виконання робіт. Цих кроків виконано не було. Частина цієї будови реконструйована, а інша – це нова конструкція. Станом на 2004 рік більше 5 га цієї території були в оренді ТзОВ «Сапфір Парфум Косметик» й оцінювались у суму близько 5 млн грн. (тогочасні 1 млн доларів США).

Після встановлення факту порушення міське ДАБІ матиме право накласти штраф в сумі до 1 млн грн. Далі юридичний департамент після виявлення порушення розглядатиме питання про скасування незаконно оформленого права власності, приведення будівлі до попереднього стану й розгляд про подальше використання ділянки», – додав Любомир Зубач.