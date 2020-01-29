На території Сколівських Бескидів «на гарячому» спіймали браконьєрів

У Національному природному парку «Сколівські Бескиди» «на гарячому» затримали чотирьох браконьєрів, які незаконно вполювали козулю. Про це Львівському порталу повідомили у відділі охорони нацпарку.

Горе-мисливців виявили 25 січня на території Підгородцівського лісництва, яке підпорядковується Новокропивницькій сільраді. Четверо мешканців Східниці незаконно вбили козулю європейську.

«У 25 кв. Підгородцівського лісництва в адміністративних межах Новокропивницької сільської ради, що є природно-заповідним фондом України загальнодержавного значення, виявлено факт незаконного полювання та добування однорічного самця козулі європейської», – йдеться у повідомленні.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала факт незаконного полювання. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.248 Кримінального Кодексу України.

За вчинене браконьєрам загрожує покарання у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи терміном від 160 до 240 годин, або обмеження волі на строк до 3 років, а також відшкодування 32 000 гривень збитків, завданих тваринному світу.

Фото: НПП «Сколівські Бескиди»