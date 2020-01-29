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На Львівщині в’язням-втікачам, які поранили поліцейського, загрожує довічне ув’язнення

Соломія Головіна

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До суду скерували обвинувальний акт стосовно двох в’язнів, які 3 вересня минулого року втекли із Миколаївської виправної колонії № 50, а потім під час затримання поранили ножем поліцейського. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Двом зловмисникам, які відбували покарання у Миколаївській виправній колонії № 50 вдалось втекти. Наступного дня 31-річний поліцейський, що працював водієм у Жидачівському відділі поліції, повертаючись з служби помітив біля мосту р. Стрий, що неподалік с. Межиріччя двох чоловіків, які за орієнтуванням були дуже схожі на утікачів.

Підозрюваних чоловік зупинив і представившись працівником правоохоронних органів, попросив пройти з ним у райвідділ для встановлення їх осіб.

Зрозумівши, що втікати їм вже немає куди, зловмисники почали чинити опір. В ході конфлікту обвинувачені завдали поліцейському удар у грудну клітку ножем.

На місце злочину прибули правоохоронці і затримали розбійників.

За процесуального керівництва прокуратури Львівщини досудове розслідування здійснювали слідчі Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Наразі прокурори скерували до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 393 КК України (втеча з місць позбавлення волі за попередньою змовою групою осіб) та за ч. 2 ст. 28, ст. 348 КК України (замах на умисне вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків, за попередньою змовою групою осіб).

За вчинене фігурантам загрожує покарання у виді позбавленням волі від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне позбавленням волі.

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