На Львівщині під час пожеж загинули двоє чоловіків

Сьогодні вночі, 29 січня, під час пожеж в одному з сіл Дрогобицького району та у Львові загинули двоє чоловіків віком 54 та 64 роки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Департаментау з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Як йдеться в повідомленні, близько 00:20 год. у селі Раневичі, що у Дрогобицькому районі, у приватному житловому будинку виникла пожежа. Під час гасіння пожежі рятувальники виявлили тіло 54-річного місцевого мешканця.

Згодом о шостій ранку у Львові по вулиці Прилбицька сталась пожежа у літній кухні приватного будинку. Під час гасіння пожежі виявили тіло 64-річного чоловіка.

Фото: ДСНС