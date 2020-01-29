Львів’янам пропонують «вписати» своє ім’я у Парк культури

Львів’ян та небайдужих підприємців закликають допомогти встановити лавки на території Парку культури ім. Б. Хмельницького. Імена тих, хто долучиться до благоустрою, вирізьблять на нових лавах. Про це Львівському порталу повідомили в адміністрації Парку культури.

Встановити необхідну кількість лавок власними силами керівництво Парку культури не має змоги, тому закликає всіх охочих долучитись до благоустрою. Для цього можна придбати необхідні матеріали або уже готову лавку і передати адміністрації парку. Імена усіх доброчинців викарбують на нових лавах.

«Ви можете придбати матеріали для лавки, а наш коваль виготовить її із вашим іменем або із назвою вашої компанії чи організації. Зі всіма охочими радо обговоримо, що саме купити і як. Також ми запропонуємо конкретні місця для лавки і її дизайн. Коли всі деталі будуть узгоджені, наш коваль приступить до роботи», – кажуть в адміністрації Парку культури.

Наразі Парку культури бракує щонайменше 20 лавок. Вартість деталей, необхідних для облаштування лави без спинки, становить від 1500 грн, зі спинкою – від 2500 грн.

За більш детальною інформацією можна писати сюди або на електронну скриньку parkculturelviv@gmail.com.