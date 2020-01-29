Кравчук виступив на російському телеканалі

Перший президент України Леонід Кравчук виступив ефірі російського пропагандистського телеканалу «Россия 1». Під час своєї промови він став на захист чинного глави держави Володимира Зеленського, який нещодавно заявив, що передумовою початку ІІ Світової війни стала особиста зустріч лідерів нацистської Німеччини й СРСР. Про це пише Уніан, передає Львівський портал.

«Гітлер і Сталін зустрілися у Львові. Це ж документ, це не секрет. Вони намагалися домовитися», – сказав він, додавши, що «Гітлеру розв’язали руки» замість того, щоб зупинити.

У відповідь ведучі пропагандистського телеканалу сміялися і наполягали, що такого не було. Втім, Кравчук зазначив, що така політика обернулась проти самого Радянського Союзу.

Зазначимо, що 27 січня президент Володимир Зеленський на спільній з польським колегою конференції в Освенцимі заявив, що причиною початку Другої світової війни стала змова двох злочинних тоталітарних режимів, маючи на увазі нацистську Німеччину і Радянський Союз.

«Польща та польський народ першими відчули на собі наслідки злочинної змови тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни й дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту. Сьогодні всім демократичним державам слід об’єднати свої зусилля. Європа і світ не мають права сьогодні мовчати, як це було в 1939 році, не мають права на байдужість і бездіяльність», – сказав він.

У відповідь речник Путіна Дмитро Пєсков назвав слова Зеленського образою, а глава російської розвідки Сергій Наришкін звинуватив українського главу у «зануренні в ідеї українського націоналізму».