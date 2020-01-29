«Кажани» запрошують львів’ян на гру із німцями

У Львові 29 січня відбудеться матч 1/8 Кубку Європейської конфедерації волейболу (ЄКВ) між місцевим клубом «Барком-Кажани» та командою з німецької Бундесліги Hypo Tirol Alpen Volleys Haching. О 19.00 годині суперники гратимуть на майданчику СК «Галичина». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ВК «Барком-Кажани».

Як повідомляється, львівський волейбольний Клуб «Барком-Кажани» вперше з 2016 року потрапив до 1/8 ЄКВ. Цьогоріч, після перемоги з грецьким ПАОК – волейбольна команда продовжує свій шлях у Кубку ЄКВ. Суперником стане Hypo Tirol Alpen Volleys HACHING, німецька волейбольна команда, відома вдалими силовими подачами. До гри діючий Чемпіон України «Барком-Кажани» готувався не лише матчами в рамках Суперліги, а й поєдинком з Чемпіонами Білорусі ВК «Шахтар».

«Запрошуємо вболівальників. Приходьте, підтримайте нас. Суперник дуже крутий. Буде на що подивитись», – закликав капітан команди «Барком-Кажани» Євгеній Кісілюк.

Головний тренер львівського клубу Угіс Крастіньш, також закликав вболівальників відвідати матч, адже при заповнених трибунах грається краще.

Матч-відповідь у Німеччині львів’яни зіграють 11 лютого. За підсумком двох матчів й визначать учасника наступного туру Кубку.