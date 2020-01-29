ОСТАННІ НОВИНИ

«Кажани» запрошують львів’ян на гру із німцями

Дарина Цуканова

|

У Львові 29 січня відбудеться матч 1/8 Кубку Європейської конфедерації волейболу (ЄКВ) між місцевим клубом «Барком-Кажани» та командою з німецької Бундесліги Hypo Tirol Alpen Volleys Haching. О 19.00 годині суперники гратимуть на майданчику СК «Галичина». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ВК «Барком-Кажани».

 

Як повідомляється, львівський волейбольний Клуб «Барком-Кажани» вперше з 2016 року потрапив до 1/8 ЄКВ. Цьогоріч, після перемоги з грецьким ПАОК – волейбольна команда продовжує свій шлях у Кубку ЄКВ. Суперником стане Hypo Tirol Alpen Volleys HACHING, німецька волейбольна команда, відома вдалими силовими подачами. До гри діючий Чемпіон України «Барком-Кажани» готувався не лише матчами в рамках Суперліги, а й поєдинком з Чемпіонами Білорусі ВК «Шахтар».

«Запрошуємо вболівальників. Приходьте, підтримайте нас. Суперник дуже крутий. Буде на що подивитись», – закликав капітан команди «Барком-Кажани» Євгеній Кісілюк.

Головний тренер львівського клубу Угіс Крастіньш, також закликав вболівальників відвідати матч, адже при заповнених трибунах грається краще.

Матч-відповідь у Німеччині львів’яни зіграють 11 лютого. За підсумком двох матчів й визначать учасника наступного туру Кубку.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році
Наталя ДУЛЯБА
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році

Бюджет розвитку, у який закладають кошти на всі ремонти у Львові, у 2020 році становить 3 млрд 85 млн грн, що на 17 млн ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії
Омелян ШЕВЧУК
У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов...

Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн
Ігор ФЕЩЕНКО
Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн

Виборчий кодекс, підписаний у грудні Володимиром Зеленським, разом зі зміною виборчої системи регулює і цілу низку інших...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...