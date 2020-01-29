Alyosha запрошує львівських шанувальників на концерт

Популярна українська співачка Alyosha вирушає у великий всеукраїнський тур 2020. Презентація нової концертної програми у Львові відбудеться у Центрі Довженка вже 29 березня. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Володарка багатьох престижних премій, авторка та композиторка пісень анонсувала масштабний тур містами України з презентацією нової концертної програми у більш ніж 20 міст країни. Гастролі стартують на початку лютого.

Стало відомо, що сет-лист програми складатиметься відомих хітів співачки, більшість із яких отримає нове звучання.

Також під час туру буде виконано наживо нові треки співачки. До того ж шанувальники Alyosha першими почують пісні, що не були видані рніше. Співачка обіцяє, що вони стануть частиною майбутньої платівки.

«В основу програми покладено музичну складову та сенс пісень. Моя мета – аби кожен слухач зміг хоча б на мить забути про навколишній світ, та нарешті почути себе. Задля цього я відібрала пісні з глибоким змістом, які пов’язані між собою, як історія одного життя, що наповнене спектром емоцій і подій. Впевнена, що після концерту ви зможете переосмислити важливі для вас речі», – говорить Alyosha.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Придбати квитки можна тут: kasa.in.ua/Alyosha