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Alyosha запрошує львівських шанувальників на концерт

Анастасія Шостак

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Популярна українська співачка Alyosha вирушає у великий всеукраїнський тур 2020. Презентація нової концертної програми у Львові відбудеться у Центрі Довженка вже 29 березня. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Володарка багатьох престижних премій, авторка та композиторка пісень  анонсувала масштабний тур містами України з презентацією нової концертної програми у більш ніж 20 міст країни. Гастролі стартують на початку лютого.

Стало відомо, що сет-лист програми складатиметься відомих хітів співачки, більшість із яких отримає нове звучання.

Також під час туру буде виконано наживо нові треки співачки. До того ж шанувальники Alyosha першими почують пісні, що не були видані рніше. Співачка обіцяє, що вони стануть частиною майбутньої платівки.

«В основу програми покладено музичну складову та сенс пісень. Моя мета – аби кожен слухач зміг хоча б на мить забути про навколишній світ, та нарешті почути себе. Задля цього я відібрала пісні з глибоким змістом, які пов’язані між собою, як історія одного життя, що наповнене спектром емоцій і подій. Впевнена, що після концерту ви зможете переосмислити важливі для вас речі», – говорить Alyosha.

Придбати квитки можна тут: kasa.in.ua/Alyosha

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