В центрі Львова відкрили новий дитячий клуб. Як записатись на гурток

На площі Святого Теодора, 3, що відразу за клубом «Малевич», запрацював новий дитячий клуб «Мельпомена». Заняття з дітками тут є безкоштовні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Для того, аби відкрити цей дитячий клуб, із бюджету Львова витратили 877 тисяч гривень на ремонт приміщення. Зараз всі роботи завершили і заклад вже працює.

У «Мельпомені» діятимуть два гуртки: театральна майстерня «Дій!» і гурток ораторського мистецтва «Харизма», який є першим у Львові гуртком такого спрямування.

У театральну майстерню «Дій!» набирають дітей віком від 3 до 18 років, а на гурток ораторського мистецтва – 13-18 років. Записатись можна за номером: (032) 261−68−48.

Зазначимо, що заняття у всіх дитячих клубах Львова є безкоштовними.